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В ВСУ заявили о пожаре на промышленном объекте в Одесской области

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В ВСУ заявили о пожаре на промышленном объекте в Одесской области

Промышленный объект загорелся в Одесской области после взрывов, сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга Вооруженных сил Украины.«

"На промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание", – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание ликвидировано.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 10 марта в Одессе и в Одесской области прогремели взрывы.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Ранее радио Sputnik рассказало, на каком расстоянии от кортежа Владимира Зеленского прогремел взрыв в Одессе.

Взято отсюда.

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