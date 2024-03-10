В ВСУ заявили о пожаре на промышленном объекте в Одесской области

Промышленный объект загорелся в Одесской области после взрывов, сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга Вооруженных сил Украины.«
"На промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание", – говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание ликвидировано.
Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 10 марта в Одессе и в Одесской области прогремели взрывы.
Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.
Ранее радио Sputnik рассказало, на каком расстоянии от кортежа Владимира Зеленского прогремел взрыв в Одессе.
Взято отсюда.