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В Закарпатье военкомы забрали мужчину на глазах у жены и дочери, пишут СМИ

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В Закарпатье военкомы забрали мужчину на глазах у жены и дочери, пишут СМИ

В Закарпатской области Украины люди в военной форме забрали мужчину прямо из машины, на глазах у жены и ребенка, пишет украинское издание “Страна.ua” со ссылкой на депутата от партии “Слуга народа” Георгия Мазурашу.

Он опубликовал в соцсетях видео, на кадрах которого плачущая женщина рассказывает, что, когда семья на автомобиле проезжала блокпост, их остановили люди в военной форме, забрали отца семейства и его документы.«

"В жесткой форме угрозами заставили уехать в ТЦК. На то, что в машине остаются жена с ребенком, не обратили внимания. Сказали оформят повестку в его ТЦК (в Днепре) и отпустят. Обманули. На самом деле после этого он исчез. Теперь он в Хустском ТЦК или уже повезли в Ровенскую область. В полиции посоветовали не писать заявление, мол, зря потратят время", – прокомментировал ситуацию Мазурашу.

Депутат выразил сомнение, что “мобилизованный” подобным образом украинец захочет защищать страну и задался вопросом, какие чувства к властям Украины испытывают женщина и ребенок, на глазах которых похитили мужа и отца.

Радио Sputnik писало, что пойманным на блокпостах украинским уклонистам будут вручать повестки.

Взято отсюда.

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