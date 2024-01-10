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В Запорожье начались массовые облавы на мужчин, заявил Рогов

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В Запорожье начались массовые облавы на мужчин, заявил Рогов

В подконтрольном Киеву городе Запорожье начались облавы на мужчин, с целью принудительно мобилизовать в украинскую армию, заявил глава областного общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.«”В Запорожье начались массовые облавы на мужское население. Режим (Владимира) Зеленского в рамках принудительной мобилизации устраивает облавы прямо на улицах и в маршрутках, чтобы затем отправить людей на фронт на убой”, – сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, для принудительной мобилизации граждан в Запорожье прибыли военкомы и солдаты из Галиции – западных областей Украины.

Радио Sputnik сообщало, что в Польше на видео попал, предположительно, украинский военком, раздающий повестки.

Взято отсюда.

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