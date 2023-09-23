В Запорожье произошли взрывы - ГОРНЯК22

Рогов: в Запорожье произошли по меньшей мере четыре взрыва

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольной Украине части Запорожской области произошли несколько взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что взрывы произошли в Запорожье и пригороде.

Рогов рассказал, что местные жители сообщают, что они слышали не менее четырех взрывов, а в регионе работаю украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении промышленного объекта и складов в городе Дрогобыче после серии взрывов.

По словам Козицкого, в городе горит цех, было разрушено трехэтажное здание склада, где произошло возгорание на площади 30 кв. м, а также поврежден двухэтажный склад, где площадь пожара составила 20 кв. м. В Дрогобыче находятся два НПЗ и машиностроительные заводы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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