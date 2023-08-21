В Запорожье рассказали, что российские военные «перемалывают элиту ВСУ» в районе Работино

Рогов заявил, что Вооруженные силы России перемалывают элиту ВСУ около Работино

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о «перемалывании» военными РФ украинских бойцов в зоне боевых действий в Запорожской области. Об этом заявляется в его Telegram-канале.

Согласно данным Рогова, Вооруженные силы России сейчас удерживают позиции в Работино.

Еще по украинским позициям наносятся артиллерийские удары и удары фронтовой авиации, обратил внимание председатель общественного движения.

«Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование ВСУ держало в резерве для главного этапа контрнаступа», — заметил Рогов.

До этого Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Харьковской области.

Помимо того, на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки ВСУ. Кроме живой силы ВСУ потеряли две бронированные машины и два пикапа.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Новости Украины

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