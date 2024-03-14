реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В зоне СВО ликвидирован солдат ВСУ, грозивший станцевать на крыше Мавзолея

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В зоне СВО ликвидирован солдат ВСУ, грозивший станцевать на крыше Мавзолея

Солдат ВСУ Николай Томайчук, мечтавший исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея в Кремле, ликвидирован российскими войсками, сообщил городской совет Каменец-Подольска в Facebook*.«”У нас тяжелые новости с фронта. Николай Томайчук, позывной “Танцор”. Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском Мавзолее”, – говорится в некрологе.

Отмечается, что “Танцор” командовал небольшим подразделением украинских войск на северо-восточном направлении фронта.

Радио Sputnik ранее сообщило, что немецкая наемница ВСУ “Змея” ликвидирована в зоне СВО.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Марина Ракова Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции" Оглашение приговора…

Экс-директор страховой фирмы в Барнауле похитила деньги и купила…

С 2021 по 2023 год было похищено более 19,8 млн…

Уроженец Алтайского края Андрей Кнорр стал топ-менеджером компании Сибагро

Андрей Кнорр и Владимир Мазур Фото: depagro.tomsk.gov.ru В сентябре 2023…

Врач рассказал, почему люди болеют в марте и как…

Болезнь Фото: pixabay.com Чаще всего в марте люди жалуются на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp