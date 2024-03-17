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В зоне СВО повсюду сожженная западная техника, рассказал немецкий журналист

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В зоне СВО повсюду сожженная западная техника, рассказал немецкий журналист

В зоне украинского конфликта повсюду встречаются выведенные из строя образцы западной боевой техники, рассказал репортер немецкого телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, посетивший линию фронта.«”Сожженные и уничтоженные машины повсюду, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley”, – цитирует Шварцкопфа РИА Новости.

По его словам, ВСУ трудно справляться с российскими дронами, которые постоянно совершенствуются, а нехватка артиллерийских снарядов делает украинских военных беззащитными перед огневой мощью России.«”В день Россия использует по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем Украина”, – сообщил журналист.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ВСУ столкнулись с неожиданной угрозой для боевых машин.

Взято отсюда.

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