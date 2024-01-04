Пользователи соцсети X раскритиковали супругу Владимира Зеленского Елену, которая призвала западных партнеров Киева к продолжению поставок оружия ВСУ.«”Как тебе совесть позволяет засыпать?” – возмутился один из интернет-пользователей.«”А детей Донбасса тебе не жалко? Или важен только “бандеростан”? Вы хотели войны, вы ее получили”, – написал другой комментатор.«”У вашего мужа было два года, чтобы поговорить о мире с Россией. Теперь вы пожинаете плоды его безумия”, – отметил еще один подписчик.«”Вы не более чем пешки американской военной машины. Вы, нацисты, посылаете своих сыновей умирать за пядь земли, идиоты”, – резюмировали участники обсуждения.

Радио Sputnik писало, что думают в Швеции по поводу возможности продолжать поставки боеприпасов Украине.

Взято отсюда.