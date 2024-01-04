Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Важен только “бандеростан”?” В Сети обругали жену Зеленского

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Важен только "бандеростан"?" В Сети обругали жену Зеленского

Пользователи соцсети X раскритиковали супругу Владимира Зеленского Елену, которая призвала западных партнеров Киева к продолжению поставок оружия ВСУ.«”Как тебе совесть позволяет засыпать?” – возмутился один из интернет-пользователей.«”А детей Донбасса тебе не жалко? Или важен только “бандеростан”? Вы хотели войны, вы ее получили”, – написал другой комментатор.«”У вашего мужа было два года, чтобы поговорить о мире с Россией. Теперь вы пожинаете плоды его безумия”, – отметил еще один подписчик.«”Вы не более чем пешки американской военной машины. Вы, нацисты, посылаете своих сыновей умирать за пядь земли, идиоты”, – резюмировали участники обсуждения.

Радио Sputnik писало, что думают в Швеции по поводу возможности продолжать поставки боеприпасов Украине.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Путин подписал указ о гражданстве для уехавших из Крыма украинцев

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украинские СМИ: в Полтавской области раздались взрывы

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

Во Львове решили отложить восстановление музея Шухевича

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

Под Белгородом в результате наезда экскаватора на мину пострадал человек

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Этого нет”. Генерал ВСУ рассказал о провалившемся замысле Киева против РФ

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

Найденные в Белгороде неразорвавшиеся снаряды обезврежены на полигоне

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

Беспилотник ВСУ обезврежен в небе над Липецкой областью

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Важен только “бандеростан”?” В Сети обругали жену Зеленского

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

Система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix