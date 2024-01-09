“Важная деталь”. Что значит для жителей Украины новый закон о мобилизации

Начало обсуждения в Верховной раде законопроекта о мобилизации – главная тема для украинского общества, отметил главный редактор радио Sputnik, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский.

В парламенте Украины во вторник сообщили, что Рада зарегистрировала пять вариантов законопроекта о мобилизации.

“По состоянию на утро уже в Раде пять версий законопроекта о мобилизации (правительственный и четыре альтернативных). Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов истек, поэтому наверняка это весь список”, – написал в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

Основное внимание, естественно, привлекает законопроект, представленный правительством, отметил Вышинский.«”Было много споров по этому поводу, никто в украинском истеблишменте не хотел брать на себя ответственность. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что “к закону мы не имеем никакого отношения, это не мы, это политики, это Верховная рада, это министерство обороны”. В общем, как горячую картошку перебрасывали этот законопроект для того, чтобы хоть как-то снять с себя ответственность, потому что выглядит он, конечно, пугающе. Я уверен, что огромное количество народа на Украине перед Новым годом за праздничным столом обсуждали в первую очередь этот закон о мобилизации”, – сказал Кирилл Вышинский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Уже сам факт подготовки нового закона свидетельствует о потерях, которые несет украинская армия, пояснил он.«”Сам факт подготовки мобилизации полумиллиона человек говорит о том, что миллионная на осень прошлого года армия Украины, видимо, серьезно потеряла в живой силе… Видеокадры в украинских социальных сетях: в Одессе на ходу останавливают трамвай и сотрудники военкомата выводят мужчин призывного возраста, выдают повестки и тут же забирают их на медкомиссию. В Киеве появились блокпосты, чего не было уже больше года, в их задачу входит проверять, кто находится за рулем автомобиля, выдавать тут же повестки и проводить перепись тех, кто не встал на воинский учет… Это эмоциональный фон, на котором украинские мужчины встречали Новый год. Очень важная деталь: по различным оценкам, на воинский учет на Украине не встали до трех миллионов человек, то есть это люди, которые, по сути, скрываются”, – уточнил член совета по правам человека.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет.

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Взято отсюда.