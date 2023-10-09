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Вашингтон отправит на Ближний Восток дополнительно 20-25 истребителей F-15 и F-35

редактор ГОРНЯК2201 минуты

CNN: США перебросят на Ближний Восток дополнительно 20-25 истребителей

Вашингтон на фоне обострения обстановки вокруг сектора Газа для сдерживания Ирана в ближайшее время дополнительно направит на Ближний Восток 20-25 истребителей F-15 и F-35. Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает американский телеканал CNN.

Телеканал подчеркнул, что целью переброски боевых самолетов в регионе является недопущение «иранской агрессии» и перерастания боевых действий за пределы израильских границ. О том, когда именно американские F-15 и F-35 прибудут на Ближний Восток, пока неизвестно.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Нетаньяху отметил, что ХАМАС начал внезапную атаку на Израиль и его граждан. Глава правительства Израиля дал приказ очистить поселения от террористов и провести широкомасштабную операцию по мобилизации резервов.

До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне ракетных ударов со стороны радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

горняк

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