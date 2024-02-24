ВЦИОМ назвал процент россиян, поддерживающих проведение СВО

Почти 70% россиян поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).«”После объявления о начале специальной военной операции, россияне в большинстве своем поддержали это решение – 65%, спустя год показатель увеличился до 68% и остается таким и в 2024 году”, – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Две трети россиян (65%) уверены, что для российских войск СВО проходит успешно. Почти не изменилось понимание граждан целей спецоперации, их четко представляют 43% опрошенных.

Отмечается, что среди целей: защита России, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО. Также россияне назвали в качестве целей защиту населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, смену политического курса Украины и ее денацификацию.

Семь из десяти опрошенных согласны с тем, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в проведение СВО России на Украине (72%), и только 19% выразили несогласие с данным тезисом. Еще 64% респондентов высказались за то, что сейчас россияне должны жить по принципу “все для фронта, все для победы”.

Опрос проводился 3, 19 и 22 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ.

Радио Sputnik писало, как изменилось число украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией.

Взято отсюда.