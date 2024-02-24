реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

ВЦИОМ назвал процент россиян, поддерживающих проведение СВО

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ВЦИОМ назвал процент россиян, поддерживающих проведение СВО

Почти 70% россиян поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).«”После объявления о начале специальной военной операции, россияне в большинстве своем поддержали это решение – 65%, спустя год показатель увеличился до 68% и остается таким и в 2024 году”, – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Две трети россиян (65%) уверены, что для российских войск СВО проходит успешно. Почти не изменилось понимание граждан целей спецоперации, их четко представляют 43% опрошенных.

Отмечается, что среди целей: защита России, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО. Также россияне назвали в качестве целей защиту населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, смену политического курса Украины и ее денацификацию.

Семь из десяти опрошенных согласны с тем, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в проведение СВО России на Украине (72%), и только 19% выразили несогласие с данным тезисом. Еще 64% респондентов высказались за то, что сейчас россияне должны жить по принципу “все для фронта, все для победы”.

Опрос проводился 3, 19 и 22 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ.

Радио Sputnik писало, как изменилось число украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

Смертельный, заразный и непобедимый. Что правда, а что вымысел о раке, рассказал главный онколог Алтайского края

Онкология окружена множеством мифов, как никогда другая болезнь. Многие уверены,…

Узнать больше
Мэрия Барнаула требует от федерального ведомства позаботиться о крыше дома-памятника

Мэрия Барнаула требует от федерального ведомства позаботиться о крыше дома-памятника

Администрация Центрального района Барнаула подала новый иск к федеральному ведомству…

Узнать больше
Готовы ли в Алтайском крае усыплять бродячих собак и что еще нужно, чтобы уменьшить число бездомных животных

Готовы ли в Алтайском крае усыплять бродячих собак и что еще нужно, чтобы уменьшить число бездомных животных

Регионы один за другим потихоньку принимают закон об эвтаназии бездомных…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp