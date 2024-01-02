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Ведущий программы на радио Sputnik шахматист Карякин попал в ДТП в зоне СВО

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Ведущий программы на радио Sputnik шахматист Карякин попал в ДТП в зоне СВО

Ведущий авторской программы на радио Sputnik шахматист Сергей Карякин рассказал РИА Новости, что чуть не погиб в Херсонской области во время гуманитарной поездки в зону спецоперации.

Карякин отметил, что зону СВО посещает ежемесячно, но недавняя поездка сложилась очень “неудачно”.«

"Мы в ноябре везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в очень сильное ДТП… машина несколько раз перевернулась, но слава богу, все остались живы. Я, правда, сломал пару ребер, они до сих пор немного побаливают, но в целом ничего страшного. У двух ребят все обошлось совсем без царапин, а один повредил спину. Это произошло в Херсонской области", – сказал спортсмен.

Карякин добавил, что ему пришлось уходить от лобового столкновения с другим автомобилем. Приняв решение за доли секунды, он вывел автомобиль в кювет, тем самым спас жизни своим пассажирам.«”Мы были на внедорожнике, который теперь практически не подлежит восстановлению. Я никого в этом не виню, ведь водитель всегда несет ответственность за тех, кто рядом. Значит, мне надо было быть как-то поосторожней”, – заключил шахматист.

Сергей Карякин родился в Симферополе. С первых дней начала СВО он открыто поддержал спецоперацию, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (FIDE) и пропустил турнир претендентов на мировую корону.

Позднее шахматист заявил, что в международных турнирах принципиально будет выступать только под российским флагом, а не в нейтральном статусе.

Радио Sputnik сообщало, что актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе.

Взято отсюда.

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