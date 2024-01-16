Верховная рада одобрила формирование единого реестра военнообязанных, в который внесут данные граждан от 17 до 60 лет, сообщила депутат Ирина Геращенко.«

"Верховная рада приняла закон об автоматическом получении (статуса, – ред.) участника боевых действий и создании единого электронного реестра военнообязанных. За – 249 депутатов… Этот законопроект по сути является частью мобилизации", – цитирует ее РИА Новости.

По словам нардепа, реестр будет привязан к единому реестру избирателей. Документ предусматривает обработку собранных персональных данных. «”Нам удалось сбить поправки о внесении в реестр должников, административные правонарушения и полученные подозрения (до приговора суда), другие антиконституционные нормы”, – добавила Геращенко.

Радио Sputnik также сообщило, что на Украине решили судить депутатов-уклонистов.

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