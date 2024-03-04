реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Верхушка айсберга”. Утечка из бундесвера была не последней, считают в ФРГ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Верхушка айсберга". Утечка из бундесвера была не последней, считают в ФРГ

В Германии считают, что у России может быть еще много материалов, подобных перехваченным разговорам офицеров бундесвера, пишет немецкая газета Bild.«”Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга”, – цитирует РИА Новости бывшего главу внешней разведки ФРГ Августа Ханнинга.

По его мнению, Берлину следует приготовиться к тому, что в ближайшее время может произойти новая утечка.

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер в свою очередь не исключил возможности российской разведки прослушивать канцлера ФРГ Олафа Шольца и его ближайшее окружение.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших план нанесения ударов по Крымскому мосту.

Накануне радио Sputnik писало, что Симоньян не исключила возможности публикации новых утечек.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

“Внимание всем!” Под Москвой проверят работу систем оповещения населения

В Подмосковье в среду с 10:30 до 12:00 будет проведена…

Узнать больше

В Самару доставят ковчег с мощами Петра и Февронии Муромских

Ковчег с мощами Петра и Февронии Муромских будет находиться в…

Узнать больше

“Басков, хватит жрать!” Певец рассказал, как его мотивирует Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не только внимательно следит за…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp