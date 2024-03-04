“Верхушка айсберга”. Утечка из бундесвера была не последней, считают в ФРГ

В Германии считают, что у России может быть еще много материалов, подобных перехваченным разговорам офицеров бундесвера, пишет немецкая газета Bild.«”Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга”, – цитирует РИА Новости бывшего главу внешней разведки ФРГ Августа Ханнинга.

По его мнению, Берлину следует приготовиться к тому, что в ближайшее время может произойти новая утечка.

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер в свою очередь не исключил возможности российской разведки прослушивать канцлера ФРГ Олафа Шольца и его ближайшее окружение.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших план нанесения ударов по Крымскому мосту.

Накануне радио Sputnik писало, что Симоньян не исключила возможности публикации новых утечек.

Взято отсюда.