реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Весьма неплохо”. Маск оценил работу ЦРУ на Украине

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Весьма неплохо". Маск оценил работу ЦРУ на Украине

Работа ЦРУ на Украине полностью соответствует политическому курсу США, считает американский предприниматель Илон Маск.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, авторы которой выяснили, что ЦРУ за последние восемь лет создало 12 секретных объектов на территории Украины рядом с границей России.«”Статья в NYT, очевидно, является пресс-релизом ЦРУ для новичков. В конце концов, задача ЦРУ заключается в поддержке политики правительства США, с чем они справляются весьма неплохо”, – написал Маск в соцсети Х.

Бизнесмен добавил, что если американцев не устраивает такая ситуация, им следует голосовать за других политиков на выборах.

Радио Sputnik писало, кого ЦРУ готовило для диверсий на территории России.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
СМИ: украинские чиновники назвали число наемников в рядах ВСУ

СМИ: украинские чиновники назвали число наемников в рядах ВСУ

Чиновники на Украине утверждают, что в рядах ВСУ уже воюют…

Узнать больше
В Эстонии нашли “рациональное объяснение” словам Макрона об Украине

В Эстонии нашли “рациональное объяснение” словам Макрона об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон своими посланиями хочет занять ведущую роль…

Узнать больше
На Украине отреагировали на сообщение о возможном закрытии границ с Польшей

На Украине отреагировали на сообщение о возможном закрытии границ с Польшей

На прошедших переговорах между Киевом и Варшавой не упоминался вариант…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp