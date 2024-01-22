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ВФУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет

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ВФУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет

Украинские военные сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).«”Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, – ред.) по направлению: 04:20 – город Донецк (Куйбышевский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА”, – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Накануне утром ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 25, среди них два подростка. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.

В ДНР 22 января объявлено днем траура.

Радио Sputnik сообщало, что стала известна реакция генсека ООН на массированный обстрел ВСУ Донецка.

Взято отсюда.

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