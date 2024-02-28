Украина без помощи Запада будет сдавать один город за другим, заявил Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко в интервью немецкому изданию Focus.

Ведущая эфира Сандра Майшбергер спросила у Кличко, почему он считает, что Запад “бросил” Украину. В свою очередь, тот предложил ей “взглянуть на Авдеевку”.«”Вы видели Авдеевку? <…> И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино”, – сказал Кличко.

В ночь на 17 февраля российские силы установили полный контроль над Авдеевкой. Освобождение населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасив его от террористических ударов со стороны киевского режима, заявили в Минобороны РФ.

Радио Sputnik сообщало, что Европарламент поддержал создание фонда помощи для Украины.

Взято отсюда.