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“Власть так и не поняла”. Генерал ВСУ раскрыл роль Киева в успехах ВС РФ

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"Власть так и не поняла". Генерал ВСУ раскрыл роль Киева в успехах ВС РФ

Российским войскам известны координаты украинских стратегических объектов из-за пиара чиновников в Киеве, считает генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.«”К сожалению, проблема заключается в том, что власть так и не поняла, что нужно меньше говорить и больше работать”, – цитирует Кривоноса РИА Новости.

В интервью YouTube-каналу “Прямой” он отметил, что украинские чиновники продолжают открыто рассказывать об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, раскрывая их характеристики и расположение, чем пользуются российские военные.«

"Российские удары наносятся как раз благодаря такой слабой организации государственного управления и сохранения государственных тайн", – заключил отставной генерал.

Ранее радио Sputnik писало, что в Киеве демонтировали две камеры, “засветившие” работу ПВО.

Взято отсюда.

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