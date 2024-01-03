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Власти Белгорода решили эвакуировать порядка 600 человек, сообщил Гладков

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Власти Белгорода решили эвакуировать порядка 600 человек, сообщил Гладков

Власти Белгорода приняли решение эвакуировать порядка 600 человек, проживающих вблизи места, где обнаружен неразорвавшийся боеприпас, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «”Один из таких (неразорвавшихся, – ред.) боеприпасов саперы обнаружили сегодня на улице Красноармейской. Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации”, – написал он в Telegram-канале.

Гладков отметил, что оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров от места нахождения неразорвавшегося снаряда.«

"По предварительным данным, это порядка 600 человек – сейчас представители администрации города во главе с мэром Валентином Валентиновичем Демидовым и сотрудники управления региональной безопасности правительства области во главе с руководителем управления Евгением Васильевичем Воробьевым работают на месте, обходят жилые дома и предлагают всем желающим выехать в пункты временного размещения – там их обеспечат горячим питанием, чаем", – уточнил глава Белгородской области.

Он подчеркнул, что дома будут охраняться сотрудниками полиции вплоть до полного возвращения жителей.

Гладков также сообщил, что еще два боеприпаса обнаружены в микрорайоне Улитка, их проверяют саперы.

Радио Sputnik сообщало, что ОБСЕ приняла сторону Киева и не стала осуждать удары по Белгороду.

Взято отсюда.

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