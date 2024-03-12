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Власти: дроны атаковали объект ТЭК в Нижегородской области

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Власти: дроны атаковали объект ТЭК в Нижегородской области

Беспилотники утром во вторник атаковали объект топливно-энергетического комплекса в промзоне на окраине города Кстово Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.«”Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти”, – написал Никитин в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.

Ранее радио Sputnik сообщало, что ВСУ сбросили бомбу с беспилотника на район Донецка.

Взято отсюда.

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