Власти Харьковской области эвакуируют жителей двух общин под Купянском

Власти Харьковской области объявили о начале обязательной эвакуации в двух общинах Купянского района, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.«”Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. В данный момент в этих населенных пунктах пребывают 3 043 человека, из них 279 дети”, – написал Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, всего в указанных общинах эвакуации подлежат 26 сел. Синегубов подчеркнул, что все эвакуированные будут обеспечены жильем и другой поддержкой за счет международных гуманитарных организаций.

Радио Sputnik также сообщало, что Киев объявил принудительную эвакуацию детей из Херсонской области.

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