Власти подконтрольного ВСУ Херсона сообщили о новых взрывах в городе

В подконтрольном ВСУ Херсоне раздались мощные взрывы, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.«

"В прибрежных районах Херсона раздаются мощные взрывы", – приводит РИА Новости сообщение Мрочко, размещенное в Telegram-канале.

По данным украинского телеканала “Общественное”, ранее в среду в Херсоне уже прогремели взрывы.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

В среду вечером радио Sputnik писало о серии взрывов в Днепропетровске.

Взято отсюда.