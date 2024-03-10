Соглашение Франции и Украины о длительной военной помощи – опасная провокация в отношении России, считает лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель.

В эфире телеканала Cnews он заявил, что будет голосовать против плана поддержки Киева, согласованного президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. По мнению Русселя, в своем нынешнем виде соглашение представляет “опасность для мира в Европе”. «

"В договоре, в частности, говорится, что Украина должна вступить в НАТО, это провокация и глупость. Украина никогда не вступит в НАТО, поскольку <…> это один из принципиальных и жестких моментов, о которых говорил (президент РФ, – ред.) Владимир Путин", – заявил политик.

Руссель подчеркнул, что договор предполагает, что Франция будет оказывать Украине “неограниченную военную поддержку”, что создает опасность для всей Европы.«”Мы стоим на пороге опасной военной эскалации, и мы не хотим убивать мир”, – заключил он.

Радио Sputnik сообщало, что лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо раскритиковал новую инициативу Макрона.

Взято отсюда.