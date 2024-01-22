Во Франции пожаловались на импорт украинской птицы

Французское птицеводство находится под угрозой из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины, заявила член Национального собрания Франции Матильда Пари в письме, направленном главе МИД страны Стефану Сежурне.

Как следует из текста обращения, с января по март 2023 года импорт украинской птицы вырос на 201%, составив 25 тысяч тонн в месяц, лишив европейских производителей соответствующей доли рынка.«

"Несмотря на предупреждения национальной межпрофессиональной ассоциации поставщиков бройлеров Anvol, в июне 2023 года правительство не выступило против продления договора, а применение защитной меры, которую можно использовать, если одно из государств чувствует угрозу своим интересам, похоже, не стоит на повестке дня", – приводит фрагмент письма RT.

Пари также заявила, что поставляемое с Украины мясо не соответствует сельскохозяйственным нормам и ценностям, действующим в Евросоюзе, что отражается на цене и качестве товара. Она потребовала от Сежурне пояснить, какие меры будут приняты правительством Франции для поддержки фермеров.

Радио Sputnik сообщало, что страны ЕС призвали Еврокомиссию вернуть пошлины на сельхозпродукцию из Украины.

Взято отсюда.