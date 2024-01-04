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Во Львове решили отложить восстановление музея Шухевича

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Во Львове решили отложить восстановление музея Шухевича

Власти Львова не планируют до конца конфликта приступать к восстановлению музея украинского националиста Романа Шухевича, уничтоженного взрывами в ночь на 1 января, сообщил мэр города Андрей Садовой.«”В результате атаки уничтожено 16 музейных экспонатов, которые входили в Музейный фонд Украины. Несколько сотен музейных экспонатов удалось сохранить, они были вывезены”, – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

По словам Садового, разбор завалов планируется начать в пятницу.

Он рассказал, что власти рассчитывают провести архитектурный конкурс для определения проекта нового музея, при этом восстановление музея начнется после окончания боевых действий.

Музей был уничтожен в первые часы 1 января – в день рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры.

Ранее радио Sputnik писало, что в Одессе прошел марш в честь дня рождения Бандеры.

Взято отсюда.

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