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Военного Нацгвардии Украины заподозрили в убийстве четырех человек

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Военного Нацгвардии Украины заподозрили в убийстве четырех человек

Правоохранительные органы Украины при содействии национальной полиции проводят досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в городе Лиман , в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.«

"Утром 21 января 2024 года в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с выехавшими по вызову полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери", – сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии Украины по горячим следам.

Открыто уголовное дело по статьям “умышленном убийство” и “посягательство на жизнь работника правоохранительных органов”. По факту случившегося организовали досудебное расследование, добавляет телеканал “360”.

Ранее радио Sputnik писало, что суд ЛНР приговорил ВСУшника к 17 годам колонии за убийство пенсионерки.

Взято отсюда.

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