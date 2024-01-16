Соединенные Штаты могли бы пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения ВСУ, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.«”Люди (у власти, – ред.) в Вашингтоне – сумасшедшие по определению, (президент РФ Владимир) Путин называл их такими. Учитывая … личную заинтересованность этих людей в том, чтобы не проиграть войну и выборы, не потерять свободу и не попасть в тюрьму, что они могут сделать? Я очень боюсь, что они прибегнут к (применению, – ред.) ядерных боезарядов малой мощности”, – высказал мнение эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Макговерн также предположил, что если в ближайшее время ВСУ потерпят окончательное положение, это может серьезно ухудшить политические позиции президента США Джо Байдена.

В таком случае американский лидер, продолжил экс-аналитик ЦРУ, может проиграть выборы главы государства и впоследствии стать участником судебного разбирательства из-за скандала вокруг деятельности его сына Хантера Байдена.

Радио Sputnik также писало, что в Раде призвали восстановить ядерный потенциал Украины.

Взято отсюда.