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Военный аналитик допустил “сумасшедшую” реакцию Белого дома на провал ВСУ

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Военный аналитик допустил "сумасшедшую" реакцию Белого дома на провал ВСУ

Соединенные Штаты могли бы пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения ВСУ, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.«”Люди (у власти, – ред.) в Вашингтоне – сумасшедшие по определению, (президент РФ Владимир) Путин называл их такими. Учитывая … личную заинтересованность этих людей в том, чтобы не проиграть войну и выборы, не потерять свободу и не попасть в тюрьму, что они могут сделать? Я очень боюсь, что они прибегнут к (применению, – ред.) ядерных боезарядов малой мощности”, – высказал мнение эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Макговерн также предположил, что если в ближайшее время ВСУ потерпят окончательное положение, это может серьезно ухудшить политические позиции президента США Джо Байдена.

В таком случае американский лидер, продолжил экс-аналитик ЦРУ, может проиграть выборы главы государства и впоследствии стать участником судебного разбирательства из-за скандала вокруг деятельности его сына Хантера Байдена.

Радио Sputnik также писало, что в Раде призвали восстановить ядерный потенциал Украины.

Взято отсюда.

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