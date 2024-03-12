Военный эксперт: на ЗРК Patriot идет целенаправленная охота

В украинском сегменте интернета появился некролог о погибшем зенитчике ВСУ Павле Василькове, сопровождаемый фотографией, на которой он стоит перед пусковой установкой американского ЗРК Patriot, сообщает РИА Новости.

В тексте некролога говорится, что Васильков погиб “во время выполнения боевого задания” вместе с сослуживцами, “охранявшими небо” над Украиной.

В конце прошлой недели сообщалось, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты “Искандер-М” уничтожены украинские системы ПВО, в том числе пусковые установки американского комплекса Patriot.

В эфире радио Sputnik заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что российские войска активно уничтожают зенитные ракетные пусковые установки ВСУ.«”Я бы обратил внимание на то, что за последние две недели идет очень интенсивная, скажем так, зачистка поля Украины от зенитных ракетных систем. Было уничтожено несколько штук украинских С-300, а также два или три комплекса Patriot. Идет целенаправленная охота за этими комплексами нашими силами. Я думаю, что в ближайшее время задача по ликвидации всех этих комплексов будет решена”, – сказал Константин Сивков.

По его мнению, Запад не сможет восполнить эти потери.«”В реальности возможности Запада по восполнению потерь комплексов Patriot невелики. Начнем с того, что стоимость этого комплекса более миллиарда долларов. Для сравнения: танк Abrams стоит 6,5 миллиона долларов, самолет F-35 – порядка 70-90 миллионов долларов. Вот что такое Patriot. Кроме того, его еще произвести надо. В массовом порядке таких поставок быть не может”, – считает военный эксперт.

По его словам, есть еще один ограничивающий фактор.«”Дело в том, что сегодня Запад готовится к военному столкновению с Россией, поэтому просто так отдавать эти комплексы на Украину на убой никто не захочет. Предполагаю, что замещение уничтоженного комплекса другим будет происходить намного сложнее, чем предыдущие поставки”, – заключил Константин Сивков.

Взято отсюда.