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Военный эксперт о попытках ВСУ создать линию обороны: кто им время даст?

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Военный эксперт о попытках ВСУ создать линию обороны: кто им время даст?

ВСУ после провала контрнаступления переходят к “активной обороне”, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника. По информации издания The Telegraph, Киев планирует возвести линию укреплений, аналогичную российской.

В эфире радио Sputnik полковник запаса центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан отметил, что российская линия обороны на Украине создавалась достаточно долго. У Киева нет времени и ресурсов для возведения чего-то подобного, уверен эксперт.«”Когда (начальник Инженерных войск ВС РФ Юрий) Ставицкий начал оборудовать линию обороны? Я подскажу, летом 2022 года…, и потом эта линия совершенствовалась непрерывно вплоть до начала украинского наступления – 3600 километров траншей и ходов сообщения, 16 с лишним тысяч блиндажей и опорников, полтора миллиона тетраэдров. Вдумайтесь в цифру. Это все не делается единым моментом. Это еще и дорогое удовольствие – один погонный метр “линии Ставицкого” знаете, сколько стоит? 30 тысяч рублей. <…> Естественно украинцы кое-где отдельные участки сделают, но они уже серьезно с этим опоздали. Кто им время на это даст? Кто им войну на полгода поставит на паузу?” – сказал Владимир Трухан.

По его мнению, даже если ВСУ попытаются, им все равно не удастся создать эффективную линию обороны.«”Мы линию обороны не просто так построили, это же не игра “Зарница”: “Нападайте туда. Почему? Потому что мы там укрепления сделали”. Надо же предвидеть действия наших войск. В 2022 году наш генеральный штаб разгадал примерно, где они контратаковать будут… А наши сейчас на оперативный простор выходят. <…> Оборонительные линии должны ставиться с учетом правильного прогноза действий наступающих войск. А для того чтобы исключить фланговые обходы, она (линия) должна быть длинная и связанная между собой. Это не означает, что сплошная траншея начинается от Белоруссии и упирается в Черное море. Там должна быть огневая связанность”, – пояснил Владимир Трухан.

Занимаясь строительством укреплений зимой, ВСУ сталкиваются с дополнительными сложностями, продолжил эксперт.«”Там проблема даже не столько промерзлые грунты, там довольно тепло…, а для зимнего периода там же слякоть, грунты мокрые – это тоже так себе тема. Это решаемые моменты, конечно, при грамотной инженерной подготовке, но это гораздо сложнее”, – добавил Владимир Трухан.ИЗОЛЕНТА liveОборона Украины, куклы Барби, льготные кредиты и ипотека09:04

Взято отсюда.

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