Военный эксперт: ситуация для НАТО – отчаянная

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром призвал Североатлантический альянс нарастить военную помощь Киеву, а также вернуться к практике тренировок на Украине, сообщается в Telegram-канале украинского МИД.

Бауэр находится в Киеве в составе первой делегации альянса с начала российской спецоперации на Украине.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов прокомментировал приезд Роба Бауэра в Киев.«”На самом деле перед НАТО – дилемма, что делать дальше. Потому что подготовка украинских военных в натовских странах не сработала, бо́льшая часть стран альянса уже не хочет отдавать Украине свои вооружения бесплатно, и надо как-то ситуацию решать. Я думаю, что какие-то попытки договориться с абсолютно упрямым киевским режимом натовцы как раз сейчас и пытаются сделать. Интересный момент: Бауэр – глава Военного комитета НАТО, то есть именно той военной составляющей, которую раньше старались не афишировать. Теперь он оказывается в Киеве. То есть НАТО таким образом признает свое прямое участие в конфликте, соответственно, ситуация будет развиваться дальше по сценарию вряд ли выгодному НАТО. Но у них не было выхода, они решили на это пойти, потому что ситуация отчаянная, киевский режим рушится. Они прекрасно понимают, что вся политическая элита Западной Европы свои карьеры построила на абсолютной русофобии и поддержке киевского нацистского режима, и когда рухнет этот режим, рухнут и они как политики. Поэтому что-то нужно делать”, – считает Иван Коновалов.

Он также прокомментировал призыв Кулебы к НАТО продолжать увеличивать объемы поддержки Киева, прежде всего поставками летального вооружения.«”Все прекрасно знают, что у альянса особых ресурсов уже не осталось. Когда Кулеба так говорит, он говорит о другом – что нужно промышленность Европы поставить на военные рельсы, и в принципе экономику европейских стран перевести на военные рельсы. Откуда же еще взять новые вооружения, новые боеприпасы, новые средства? Только переведя экономику в целом на военные рельсы”, – отметил Коновалов.

Однако никто в Европе этого не хочет, убежден военный эксперт.«”Потому что тогда прекратится та самая благословенная Европа, где так все хорошо себя чувствовали, и закончится политическое благоденствие европейских лидеров, которые пока еще держатся за счет инерции. Кризис же везде, кризис ужасный. Люди в Европе еще верят, что все вернется, и они еще будут жить нормально. Поэтому переводить экономику на военные рельсы никто не хочет. Потому что это – полное изменение политического будущего самой Европы. Это гибельный путь, это разрушение Евросоюза и разрушение НАТО, скорее всего”, – заключил Коновалов.

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