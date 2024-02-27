Военный эксперт: в докладе США о российской армии нет главного фактора

Сухопутные войска США выпустили 280-страничный свод данных о Вооруженных силах РФ, их структуре, вооружениях и тактике действий.

Документ под названием “Российская тактика” заявлен как учебное пособие для “военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров”. В предисловии сказано, что публикация “разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать согласно своей доктрине”. При этом не уделяется внимание российской спецоперации на Украине.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов высказал мнение, что, составляя доклад о Вооруженных силах России, американские специалисты не учитывают главный показатель.«”Американские силовые структуры, спецслужбы внимательно следят за развитием и строительством Вооруженных сил РФ, поскольку в стратегии национальной безопасности США фактически утверждается, что Россия и Китай являются их двумя главными врагами. Поэтому США пытаются для себя составить портрет русской армии. Но знаете, они всегда действуют очень технологично – ведут количественный подсчет, но всегда забывают моральный фактор, который очень силен именно в российской армии”, – сказал Иван Коновалов.

По мнению военного эксперта, именно этот фактор дает российской армии преимущество на поле боя.«”На поле боя моральный фактор по отношению к техническому – это три к одному. Вот это они никогда не помнят, и это всегда будет их концептуальная ошибка. Проверить математикой войну, как это пытался сделать министр обороны Роберт Макнамара во времена Вьетнамской войны, которую США проиграли, – вот это их подход, он всегда был ошибочным”, – заключил Коновалов.

Взято отсюда.