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Военный политолог: мы “ломим”, они “гнутся”, но…

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Военный политолог: мы "ломим", они "гнутся", но...

В Соединенных Штатах хотят, чтобы Киев уточнил план действий в украинском конфликте, ожидается, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поднимет эту тему в беседе с Владимиром Зеленским в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным замедляют определение новой стратегии, отмечает агентство.

Отсутствие четкого плана является одной из причин, по которым застопорилось одобрение конгрессом запроса администрации на помощь Украине в этом году в размере 61 миллиарда долларов, добавляет Bloomberg.

В эфире радио Sputnik военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение, что такие публикации – это часть механизма манипуляции общественным мнением.«”Есть такой термин в психологии – перенос. Они переносят внимание на Зеленского, но, наверное, речь идет о том, что четкой стратегии сейчас нет именно у официального Вашингтона… Еще один момент: в США постоянно сообщают о неком противостоянии между Залужным и Зеленским. Здесь, скорее всего, больше театра – может быть, это противостояние и существует, но вряд ли в той мере, как это преподносится… Но эти сообщения дают возможность снять со всех ответственность за любые проблемы. Если возникают проблемы, то США не виноваты, Зеленский не виноват, Залужный не виноват – просто, дескать, сложилась такая ситуация, а если бы не это, то всё бы получилось. Это манипуляция общественным мнением”, – сказал Перенджиев.

Концентрация внимания ведущих западных СМИ на проблемах официального Киева и ВСУ может иметь и другую цель, допустил военный политолог.«”Сейчас они, действительно, “гнутся”, а мы “ломим”, и все время скрывать эту ситуацию им сложновато. С другой стороны, это тоже может быть частью манипуляции, но направленной уже на российское общественное мнение – чтобы мы расслабились. Но мы должны понимать, – и я думаю, все это понимают, – что далеко не все задачи решены, работы впереди огромное количество”, – добавил Александр Перенджиев.

Взято отсюда.

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