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Военный эксперт объяснил, кто будет летать на F-16 в зоне СВО

редактор01 mins

Военный эксперт Леонков: F-16 прибудут на Украину с пилотами-наемниками

Управлять американскими истребителями F-16, которые предоставят Киеву, будут пилоты-наемники из западных стран. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный эксперт Алексей Леонков. Взлеты, по его словам, будут производиться не с украинских аэродромов, а с полос Польши и Румынии.

«Противодействие с нашей стороны только одно: полное закрытие неба над бывшей УССР. Но для этого нужна политическая воля», — считает эксперт.

Военкор Альгис Микульскис при этом выразил уверенность, что Россия достойно ответит на появление в небе над Донбассом F-16. Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сначала уповали на переносной противотанковый комплекс Javelin, потом — на реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, затем — на танки Leopard, однако не помогло ни первое, ни второе, ни третье.

«Так что ждем, встретим. Разумеется, не расслабляясь и не упуская из виду, что F-16 все-таки не кукурузник, а достаточно грозное оружие. На которое у России есть такие же грозные ответы», — отметил Микульскис.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитами в Нидерландах и Дании. По его словам, переговоры в Амстердаме были «прорывными» и он договорился о передаче Киеву 42 истребителей F-16. Премьер Нидерландов Рютте при этом заметил, что у страны всего 42 таких самолета и пока нельзя точно сказать, сколько из них поставят ВСУ.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с «Общественной службой новостей» объяснил, почему часть конгрессменов США выступила против помощи Украине.

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