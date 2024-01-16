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Володин: начало СВО предотвратило третью мировую войну

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Володин: начало СВО предотвратило третью мировую войну

Россия предотвратила глобальный конфликт, начав спецоперацию на Украине, заявил председетель Госдумы Вячеслав Володин.«

"Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших… Цели специальной военной операции будут достигнуты. Украина должна быть свободной, должна быть нейтральным государством, на Украине не должно быть оружия, которое завезено извне. И, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу. Нам со своей стороны необходимо сделать все для того, чтобы эти цели были достигнуты как можно быстрее", – цитирует Володина РИА Новости.

На пленарном заседании Госдумы он отметил, что Россия – мирное государство, которое никогда не будет воевать с европейской страной.

Сейчас у российских границ идет борьба с нацизмом, которая должна быть в мировой повестке, высказал мнение Володин.

Радио Sputnik также писало, как в Совфеде оценили вероятность начала третьей мировой войны.

Взято отсюда.

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