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Вопрос не в этом. В США оценили шансы Украины вернуть утраченные территории

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Вопрос не в этом. В США оценили шансы Украины вернуть утраченные территории

Корреспондент телеканала Fox News Бенджамин Холл скептически оценил возможность Украины вернуть контроль над утраченными территориями.

В эфире ток-шоу Your World with Neil Cavuto на Fox News он ответил на вопрос о возможном сценарии завершения украинского конфликта.

По мнению Холла, что Россия уже никогда не откажется от территорий, которые были освобождены ее армией в ходе спецоперации. «”Думаю, что в какой-то момент, наверное, будет некое соглашение о прекращении огня”, – добавил журналист.

Он также допустил выделение в ближайшее время Украине со стороны США 60 миллиардов долларов, добавив, что это может стать последним пакетом помощи для Киева от Вашингтона.

Корреспондент Fox News также предупредил, что Россия продолжает становиться сильнее, поскольку сумела быстро перевести экономику на военные рельсы.«

"Поэтому в настоящий момент вопрос для Запада стоит не о том, как вернуть эти земли, а как не дать (Владимиру) Путину забрать еще больше территорий", – заключил Холл.

Радио Sputnik писало, что в Чехии раскрыли отношение граждан к украинскому конфликту.

Взято отсюда.

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