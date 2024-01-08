Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в пяти регионах в центре и на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным онлайн-ресурса, сигнал тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской областях практически одновременно – в 16:50 мск.

При этом в Харьковской области сирены воздушной тревоги работают уже почти полтора часа.

ВС РФ начали наносить удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Радио Sputnik ранее сообщало о взрывах и работе ПВО в Киеве.

Взято отсюда.