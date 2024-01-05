Воздушная тревога объявлена в Севастополе третий раз за сутки

Воздушная тревога третий раз за сутки объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в Telegram-канале.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 14:57 мск. В связи с этим в городе временно приостановлена работа наземного и морского общественного транспорта.

Первый раз сигнал тревоги прозвучал в городе в 11:18 мск и был отменен спустя примерно 25 минут. Второй раз сирены в городе работали на протяжении 20 минут.

В четверг Развожаев заявил, что Севастополь подвергся одной из самых массированных атак со стороны Вооруженных сил Украины за последнее время.

Накануне радио Sputnik также сообщало об уничтожении средствами ПВО беспилотника ВСУ в северо-западной части Черного моря.

Взято отсюда.