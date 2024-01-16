Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По информации онлайн-ресурса, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах практически одновременно – в 18:55 мск.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

На прошлой неделе радио Sputnik сообщало о прогремевшей в городе Кременчуг Полтавской области Украины серии взрывов.

Взято отсюда.