Возгорание на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано, двум пострадавшим оказана медпомощь, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Ранее стало известно, что на расположенном в административном центре НПЗ в результате атаки четырех украинских дронов загорелись две емкости для переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров.«”Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировано. Есть двое пострадавших с ранениями рук. Оказана медпомощь, жизни людей ничего не угрожает. Благодарю все службы за оперативную и профессиональную работу”, – написал Малков в Telegram-канале.

В среду утром радио Sputnik также сообщало подробности новой атаки беспилотников ВСУ на Белгород.

Взято отсюда.