ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар ракетами большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны РФ.«”Утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены”, – говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Радио Sputnik сообщало, что Польша подняла в воздух самолеты из-за “активности” российской авиации.

Взято отсюда.