Российские военнослужащие нанесли удар высокоточным оружием по месту дислокации наемников в Харькове, сообщили в Минобороны РФ.«

"Вечером 16 января Вооруженными силами России нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наемники", — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в результате удара здание, где находились наемники, полностью разрушено, уничтожено более 60 боевиков, еще более 20 человек доставлены в медучреждения.

Радио Sputnik писало о последствиях “удара возмездия” российских военных по наемникам ВСУ после обстрела Белгорода.

Взято отсюда.