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ВС РФ освободили населенный пункт Петровское

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ВС РФ освободили населенный пункт Петровское

Российские войска освободили село Петровское на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны РФ. «

"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петровское, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

По данным Минобороны, противник потерял до 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 производства США и пять автомобилей.

Кроме того, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили три орудия Д-20, гаубицу “Мста-Б”, САУ “Гвоздика” и пять гаубиц Д-30.

Радио Sputnik сообщало, что российские бойцы записали первое видео в освобожденном Северном.

Взято отсюда.

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