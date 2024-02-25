Российские войска за прошедшие сутки отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.«

"На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены четыре контратаки противника в районе железнодорожной станции Сеньковка в Харьковской области", – говорится в ежедневной сводке ведомства.

Отмечается, что ВСУ на указанном направлении за истекшие 24 часа потеряли до 180 человек, танк, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 и гаубицу М198 американского производства, а также орудие Д-20.

В воскресенье днем радио Sputnik сообщало, что российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.

Взято отсюда.