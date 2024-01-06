ВС РФ отразили две контратаки украинских войск на Донецком направлении

Российские войска отразили две контратаки ВСУ на Донецком направлении, в результате чего противник потерял почти 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. «

"На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены две контратаки противника в районе населенного пункта Георгиевка, а также нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й, механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

По данным министерства, ВСУ на данном направлении потеряли свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Ранее радио Sputnik писало, что, по данным немецких СМИ, в районе Крынок возникла безжалостная “мясорубка” для ВСУ.

Взято отсюда.