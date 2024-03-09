реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

ВС РФ полностью уничтожили секретный центр космической разведки ВСУ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ВС РФ полностью уничтожили секретный центр космической разведки ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по секретному центру космической разведки ВСУ “Овидиополь-2”, сообщил Telegram-канал “Военный обозреватель”.«

"По информации профильных ресурсов, ключевой объект спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ „Овидиополь-2“ полностью уничтожен в результате ночного удара", – отметили авторы материала.

На объекте, расположенном в поселке Аккаржа Одесской области, в районе Днестровского лимана, до распада Советского Союза размещался 8-й отдельный радиоузел Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

После госпереворота на Украине в 2014 году и взятого Киевом курса на вступление в НАТО, центр, активно использовался структурами Североатлантического альянса, добавляет телеканал “360”.

Ранее на Украине также сообщали, что в Одесской области был поврежден неназванный объект инфраструктуры.

Радио Sputnik рассказывало о составе легиона ГУР Минобороны Украины.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Владимиру Баварину было бы 85. Каким был любимый, “народный”…

Бывшие соратники Баварина рассказали, почему его значение столь высоко для…

В Крыму назвали агрессией появление авиации НАТО над Черным…

Постпред Крыма Мурадов счел агрессией появление самолетов НАТО над Черным…

Зеленского обвинили в раскрытии секретной базы с иностранцами в…

Меркурис: Зеленский своим визитом раскрыл координаты секретной базы в Одессе…

Банды атаковали дворец президента Гаити

ABC News: банды Гаити атаковали президентский дворец в городе Порт-о-Пренсе…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp