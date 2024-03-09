Вооруженные силы России нанесли удары по секретному центру космической разведки ВСУ “Овидиополь-2”, сообщил Telegram-канал “Военный обозреватель”.«

"По информации профильных ресурсов, ключевой объект спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ „Овидиополь-2“ полностью уничтожен в результате ночного удара", – отметили авторы материала.

На объекте, расположенном в поселке Аккаржа Одесской области, в районе Днестровского лимана, до распада Советского Союза размещался 8-й отдельный радиоузел Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

После госпереворота на Украине в 2014 году и взятого Киевом курса на вступление в НАТО, центр, активно использовался структурами Североатлантического альянса, добавляет телеканал “360”.

Ранее на Украине также сообщали, что в Одесской области был поврежден неназванный объект инфраструктуры.

Радио Sputnik рассказывало о составе легиона ГУР Минобороны Украины.

Взято отсюда.