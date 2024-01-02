ВС РФ с помощью “Солнцепеков” уничтожили “опорники” ВСУ в зоне спецоперации

Российские бойцы с помощью тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” уничтожили опорные пункты ВСУ на Угледарском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. «”Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А “Солнцепек” 36-й общевойсковой армии группировки войск “Восток” уничтожили опорные пункты ВСУ на Угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции”, – приводит РИА Новости фрагмент сообщения ведомства.

В Минобороны отметили, что “Солнцепеки” наносят удары по противнику на относительно небольшом расстоянии, равном примерно пяти километрам. От российских бойцов требуется максимально близко подобраться к линии боевого соприкосновения, быстро нанести удар и немедленно покинуть поле боя, сменив огневую позицию. ВСУшники, в свою очередь, охотятся за российскими тяжелыми огнеметными системами, используя для этого минометы, артиллерию и дроны-камикадзе.

Радио Sputnik ранее писало, что российские огнеметы “Солнцепек” получили новые программы.

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