ВС РФ уничтожили взвод танков Leopard 2 на Сватовском направлении

Российские войска на Сватовском направлении уничтожили взвод танков Leopard-2A6 производства Германии, переданных ВСУ , сообщили в Минобороны РФ. «

"В районе населенного пункта Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках "Леопард-2". Российские военнослужащие, применив высокоточные боеприпасы, уничтожили бронетанковый взвод ВСУ", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения ведомства.

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожение танков. На них – ВС РФ поражают три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни с помощью нескольких боеприпасов, в том числе используя дроны-камикадзе “Ланцет”.

Радио Sputnik ранее писало, какое новое применение танкам Leopard нашли украинцы.

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