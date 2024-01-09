ВС России уничтожили принадлежащую ВСУ систему обнаружения воздушных целей

Российские военные за минувшие сутки уничтожили принадлежащую ВСУ радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило Министерство обороны РФ.«

"Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах", – сказано в ежедневной сводке ведомства.

Радио Sputnik рассказало подробности ракетных ударов по подконтрольному ВСУ городу Запорожье и реакции на них украинских военных.

Взято отсюда.