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“Все более опасное положение”. СМИ о новом преимуществе россиян над ВСУ

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"Все более опасное положение". СМИ о новом преимуществе россиян над ВСУ

Украинские военнослужащие, в особенности операторы дронов, испытывают серьезные проблемы на фронте из-за неспособности противостоять российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет американская газета The New York Times.«

"Украинский солдат выругался и отключил гарнитуру. Видеомонитор сначала расплывался, пейзаж с раздробленными деревьями и воронками от снарядов был едва различим, а затем (экран, – ред.) совсем погас. Русские заглушили сигнал его беспилотника. <…> Средства РЭБ стали одним из самых грозных видов оружия российских военных после многих лет апробации на фронте", – сказано в статье.

Отмечается, что у Вооруженных сил России больше оборудования, способного подавлять генерируемые подразделениями ВСУ радиосигналы, передавая их на тех же частотах с большей мощностью.

Сейчас украинская армия испытывает нехватку не только живой силы и боеприпасов, но и начинает уступать россиянам в сфере использования БПЛА на фронте, говорится в материале.«

"В условиях, когда западная военная помощь далеко не гарантирована, а артиллерийские боеприпасы на исходе, давление на беспилотную авиацию Украины только возрастает, ставя киевские войска во все более опасное положение", резюмирует NYT.

Радио Sputnik также сообщало, что над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за дронами.

Взято отсюда.

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