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“Все более скептически”. В ФРГ предрекли Киеву плохие новости в 2024 году

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"Все более скептически". В ФРГ предрекли Киеву плохие новости в 2024 году

Разбитая техника ВСУ. Архивное фото

Украина может продолжить терять территории из-за сокращения помощи со стороны Запада, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. «”В этом году Киев окажется под гораздо большим давлением, вероятно, не сможет начать наступление и с большей вероятностью займет оборонительную позицию. Возможно, Украина даже потеряет территории”, – сказано в статье.

Отмечается, что Киеву не хватит ресурсов, чтобы производить достаточное количество необходимого ВСУ вооружения.«”Экспертные круги все более скептически относятся к перспективам военного успеха Украины – в этом отношении свою роль играют, в частности, внутриполитические дебаты в США, а также отсутствие общей позиции среди 27 стран ЕС”, – заключил автор.

Радио Sputnik писало, что украинский военнослужащий рассказал о новой тактике российской армии в зоне СВО.

Взято отсюда.

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